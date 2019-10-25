Уфа, , 13:14 — REGNUM Три сайта, на которых продавались российские паспорта, заблокированы в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокуратура города Октябрьский в ходе мониторинга выявила пять сайтов, на которых пользователям сети предоставлялась возможность купить паспорта граждан России.

Отмечается, что российским законодательством запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Незаконное приобретение или сбыт паспортов РФ, а также их подделка являются преступлениями.

В связи с этим, прокуратура подала иски в суд и потребовала признать материалы размещенные на этих интернет-страницах запрещенными к распространению и ограничить доступ к сайтам.

Отмечается, что в настоящее время суд удовлетворил требования надзорного ведомства и принял решение о блокировке трех сайтов. Еще два исковых заявления находятся на стадии рассмотрении.