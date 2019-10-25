Пекин, , 13:09 — REGNUM Самолет Boeing 777−300 авиакомпании Air France, вылетевший из Пекина в Париж, вернулся в столичный аэропорт и совершил экстренную посадку. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным журналистов телеканала, происшествие произошло 25 октября. Во время полета на борту воздушного судна сработала противопожарная система. Экипаж принял решение вернуться в пекинский аэропорт. Сбросив топливо, самолет успешно приземлился.

Отмечается, что пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что 25 октября в аэропорту Оренбурга не смогли совершить посадку два самолета из Турции. Причиной этого стали погодные условия, аэродром окутал туман.