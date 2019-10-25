Пекин, , 12:56 — REGNUM Пока нет точных данных о том, кем являлись 39 погибших, найденные в холодильной камере грузовика в Великобритании. Об этом 25 октября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Представитель дипведомства отметила, что британская полиция продолжает устанавливать подробности происшествия, но пока конкретных данных о личностях погибших нет.

«Мы (власти Китая) испытываем тяжелые чувства в связи с этой трагедией», — сказала Чуньин.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября стало известно о 39 мертвых тел, найденных в грузовике с рефрижератором недалеко от Лондона в графстве Эссекс. По предварительным данным правоохранителей, автомобиль прибыл из Болгарии, а находились в нем граждане Китая.