Уфа, , 12:52 — REGNUM Во время пожара в садовом доме в Башкирии погибла девочка 2010 года рождения. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ «Якорь» Кушнаренковского района Башкирии поступило на пульт спасателям в 10:59 часов 25 октября.

Для борьбы с огнем были подняты по тревоге 8 спасателей на 4 единицах техники, в том числе добровольная пожарная команда Шариповского сельсовета, стражи порядка и врачи.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит садовый 2-х этажный дом, размером 6×6 метров. Пожар удалось потушить к 12:15 часов.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе тушения пожара была обнаружена погибшая девочка 2010 года рождения.

Отмечается, что в настоящий момент причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.