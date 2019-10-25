Киев, 25 октября 2019, 12:51 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве 32-летнего иностранца, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Мужчину подозревают в краже $6 млн со счетов американских финансовых учреждений. Федеральное бюро расследований (ФБР) США заинтересовалось деятельностью мужчины ещё в 2010 году.
Иностранца задержали в одном из самых дорогих отелей Киева. Решается вопрос о его экстрадиции в США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинские правоохранительные органы выдали России хакера Ярослава Сумбаева, подозреваемого в мошенничестве с железнодорожными билетами от имени туроператоров.
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