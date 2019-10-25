Чебоксары, , 12:41 — REGNUM В чувашском Цивильске вынесен приговор 44-летнему заключённому за бегство из колонии-поселения. Ему назначено 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным следствия, днём 14 августа 2019 года злоумышленник воспользовался отсутствием надлежащего надзора и самовольно покинул территорию колонии-поселения, уехав в Чебоксары на такси. Его задержали в столице Чувашии.

Отметим, что мужчина был осуждён на в сентябре 2017 года на 4,5 года лишения свободы, в декабре 2018 года режим отбываемого наказания решением суда заменен на колонию-поселение.

Цивильский районный суд признал его виновным в побеге из мест лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ). Ему назначено 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 50 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

В исправительное учреждение внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших побегу. По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены начальник колонии, его заместитель и ещё несколько сотрудников исправительного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии осуждён 41-летний мужчина, который обвинялся в побеге из-под стражи: находись под конвоем в больнице, он сбежал, выпрыгнув в наручниках из окна второго этажа. В тот же день он был повторно задержан на чердаке в одном из домов. Ему назначили наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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Напомним, что ранее в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4. Его обвиняют в халатности по факту бегства заключённого. В ходе разбирательств следствием установлено, что подозреваемый при следовании с работы с временного выездного объекта разрешил заключённому сходить в магазин в Чебоксарах под предлогом покупки товаров личного потребления.

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