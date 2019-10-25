Симферополь, , 12:37 — REGNUM Наезд на двух пешеходов совершил водитель автомобиля ВАЗ-21 124 в Джанкойском районе Крыма утром 24 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Крыма.

Как установлено, около 06:10 24 октября водитель автомобиля ВАЗ 21 124 в селе Калиновка совершил наезд на пешеходов, 1954 и 1956 годов рождения. Пешеходы шли по проезжей части во встречном направлении.

Женщина-пешеход погибла на месте, мужчина с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, открытый перелом бедра справа, шок» был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.