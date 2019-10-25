Новый Роздол, , 12:33 — REGNUM Мэр города Новый Роздол Львовской области и его заместитель ушли в отставку из-за срыва отопительного сезона в городе, сообщил депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку», — рассказал он.

Чиновник добавил, что необходимо срочно решить ситуацию с отоплением, чтобы «не допустить доведения атмосферы в городе к критической отметке».

18 октября 2019 года комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям города признала ситуацию в Новом Роздоле чрезвычайной.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным украинского министерства развития общин и территорий, отопительный сезон идёт во всех областях Украины кроме южных. К отоплению подключены 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% — жилищной.

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