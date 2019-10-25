Москва, , 12:26 — REGNUM Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило вину их сотрудника в утечке данных Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба агентства 25 октября.

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров «НСВ», — говорится в заявлении службы взыскания.

При этом в заявлении сообщается, что похищено было «незначительное количество записей», а персональные данные не стали общедоступными. В НСВ сообщили, что их сотрудник арестован, а в агентстве проводится собственное расследование. К виновному в хищении данных обещают применить самые строгие меры.

Напомним, 24 октября стало известно, что в Сбербанке после инцидента планируют в ближайшее время расторгнуть с НСВ договор из-за утраты доверия.