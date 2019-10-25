Красноярск, , 12:07 — REGNUM Минприроды РФ, Рослесхоз и ФСБ проводят проверку деятельности министерства лесного хозяйства Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 октября в пресс-службе Рослесхоза.

По данным ведомства, специалисты Рослесхоза выявили нарушения лесного законодательства, после этого, 25 октября, сотрудники краевого УФСБ изъяли документы в минлесхозе края и подведомственных ему учреждениях.

Документы изъяты по итогам проверки деятельности регионального лесного министерства, прошедшей в октябре. В проверке участвовали не только вышеназванные ведомства, но и краевая прокуратура и полиция.

«Были выявлены факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере», — говорится в сообщении Рослесхоза.

Так, во многих районах края выявлены незаконные рубки под прикрытием санрубок и рубок ухода. Обнаружены необоснованные назначения санитарных рубок в части фальсификации актов лесопатологического обследования. Проверка предотвратила значительный ущерб лесам региона.

Кроме того, установлены факты нецелевого расходования средств федерального бюджета. Деньги, о которых идёт речь, были предоставлены краю на мероприятия по защите лесов от сибирского шелкопряда. По предварительным оценкам, более 100 млн рублей израсходовали на цели, не связанные с борьбой с вредителем.

В Курагинском районе на территории лесного фонда выявлены самовольные захваты земельных участков.

Рослесхоз передал материалы проверки в прокуратуру Красноярского края. Совместная с правоохранительными органами работа продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года председатель краевой Счётной палаты Татьяна Давыденко заявила о серьёзных проблемах в лесной отрасли Красноярского края. Однако власти обвинили её в отстаивании личных интересов. Давыденко лишилась должности, а красноярский губернатор Александр Усс сделал громкое заявление о «наведении порядка» в лесной отрасли края.

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