Красногорск, , 12:06 — REGNUM Подмосковные инспекторы эконадзора задержали с поличным организаторов нелегальной свалки в сельском поселении Никоновское Раменского округа. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе ночного рейда с 24 на 25 октября инспекторы эконадзора совместно с представителями правоохранительных органов задержали с поличным подозреваемых в организации незаконной свалки, которые пытались свалить на приаэродромной территории коммунальные и строительные отходы.

Ведется доследственная проверка. По предварительным данным, задержанные являются представителями компании, которая ранее заключила контракт на рекультивацию земельного участка, на котором была организована незаконная свалка, однако вместо этого занималась по ночам приемом отходов. У задержанных изъяли четыре единицы тяжелой техники. Возбуждено дело о административном правонарушении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Подмосковье планирует вложить около 1 млрд долларов в создание 12 комплексов переработки отходов (КПО).

Читайте подробнее: Подмосковье вложит 1 млрд долларов в строительство двенадцати ТКО