Сеул, , 11:53 — REGNUM За последние шесть лет в Южной Корее от укусов собак пострадали более 700 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей National Health Insurance Service.

Согласно опубликованным данным, в период с 2014 года по июнь 2019 года от укусов собак пострадали 716 человек, а расходы на лечение составили 1,43 млрд вон (~$1,21 млн).

Известно, что в 2014 году собаки покусали 141 человека (208 млн вон, ~$177 тыс.), в 2015 году — 128 человек (210 млн вон, ~$179 тыс.), в 2016 году — 124 человека (230 млн вон, ~$196 тыс.), в 2017 году — 118 человек (306 млн вон, ~$261 тыс.), в 2018 году — 135 человек (320 млн вон, ~$273 тыс.), с января по июнь 2019 года — 70 человек (140 млн вон, ~$119 тыс.).

Известно, что больше всего людей было покусано собаками в провинции Кёнгидо (149 человек). За ней следует провинция Кёнсан-Пукто (63 человека), Сеул (61 человек), провинция Чолла-Намдо (52 человека) и Пусан (51 человек).

Кроме того, специалисты отмечают, что каждый пятый владелец животного, укусившего другого человека, не оплачивают медицинские расходы пострадавшего.