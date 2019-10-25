Чебоксары, , 11:43 — REGNUM В Чувашии октябрь закончится резким похолоданием, и ожидаются снегопады, что может привести к установлению снежного покрова. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чувашии в выходные, 26−27 октября, сохранится тёплая погода, будет +9…+14 градусов. Однако из-за приближающегося североатлантического циклона будет ветрено, 26 октября ожидается погода с прояснениями, а 27 октября местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

28 октября будет тепло, но ожидаются сильные порывы ветра, до 15−20 м/с. За несколько часов температура упадёт на 13 градусов — в результате в Чебоксарах, к примеру, к вечеру похолодает до +3.

29 октября будет сухо, местами — солнечно, ветер стихнет, прогнозируется +5 градусов. 30 октября ожидается прохождение волнового циклона, погода будет зависеть от траектории его прохождения. Но скорее всего, выпадет мокрый снег, который приведет к образованию снежного покрова, полагает синоптик-любитель.

31 октября из-за прихода арктической воздушной массы днём будет нулевая температура, а по ночам воздух будет остывать до — 6 градусов.

По предварительным данным, во второй половине недели Чувашия окажется на теплой периферии казахстанского антициклона, что принесёт потепление до +5 градусов.