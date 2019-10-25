Саров, Нижегородская область, , 11:41 — REGNUM Третий сотрудник ядерного центра в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который причастен к попытке майнинга криптовалют на служебном компьютере получил наказание в виде реального срока лишения свободы. Соответствующее решение принял городской суд Сарова.

Он признан виновным по пяти преступлениям по ч. 1 ст. 274 («Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»), ч. 2 ст.273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), и ч. 3,4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца в колонии общего режима, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Также он заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей с двухлетним запретом занимать должности в сфере компьютерной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, у работников ядерного центра в Сарове был доступ к мощнейшему в России суперкомпьютеру. Эта машина не подключена к сети интернет, но для майнинга криптовалют это необходимо. Тогда сотрудники самостоятельно подключили суперкомпьютер к интернету, но забыли о том, что работают они на режимном объекте. Автоматическая система безопасности объекта передала данные о том, что суперкомпьютер подключен к интернету, в Федеральную службу безопасности. Об инциденте стало известно в феврале прошлого года. По данному факту обвинялись трое сотрудников. Ранее один из них получил штраф в размере 450 тыс. рублей, второй плюс к штрафу в 250 тыс. рублей получил четыре года лишения свободы условно.