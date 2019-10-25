Уфа, , 11:41 — REGNUM Мужчину в Башкирии осудили за убийство, которое он совершил восемь лет назад. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

В суде было установлено, что ночью в апреле 2011 года между двумя местными жителями в Ишимбае во время распития спиртных напитков произошла ссора из-за присутствовавшей там женщины.

Во время конфликта мужчина ударил потерпевшего несколько раз холодным оружием. От этих ранений последний скончался. Для того, чтобы скрыть следы своего преступления, обвиняемый выпроводил из помещения женщину и поджег вагончик в котором произошло убийство. Сам же вышел на улицу и стал издалека наблюдать за пожаром. Мужчину заметили, поэтому, чтобы не вызывать к себе подозрение он начал помогать тушить огонь. Но вскоре ушел с места преступления.

Отмечается, что на протяжении восьми лет мужчина вел бродяжнический образ жизни и побывал в разных регионах страны, передвигаясь всегда пешком, чтобы не попасться на глаза стражам порядка.

В марте текущего года, подозреваемый был задержан в Химках, по пути из Москвы в Санкт-Петербург. В судебном заседании подсудимый признав свою вину заявил, что оборонялся.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.