Красноярск, , 11:15 — REGNUM Житель Красноярска осуждён за сексуальное насилие над малолетней, сообщили ИА REGNUM 25 октября в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии. Жертвой педофила стала 12-летняя девочка. Чтобы сбежать от него, ей пришлось разбить окно.

65-летний красноярец признан виновным в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Установлено, что 4 июня 2019 года пенсионер увидел на улице Курчатова в Красноярске 12-летнюю девочку. Он сказал ей, что плохо себя чувствует, и попросил проводить до дома. Девочка согласилась. Когда они пришли в квартиру, злоумышленник закрыл дверь на ключ и совершил в отношении девочки сексуальное насилие. Девочке удалось сбежать, когда мужчина вышел из квартиры, находящейся на первом этаже. Она разбила окно и убежала.

Суд приговорил красноярца к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге задержан педофил-рецидивист, покусившийся на троих девочек.