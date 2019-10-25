Пенза, , 11:14 — REGNUM Жительница Пензы, ребенок которой родился без признаков жизни, смогла отсудить у одного из роддомов города 350 тыс. рублей компенсации морального вреда. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Женщина поступила в медицинское учреждение на 37-й неделе беременности с диагнозом «преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии». Через несколько дней было проведено кесарево сечение. но ребенок родился без признаков жизни из-за преждевременной отслойки плаценты и асфиксии.

Женщина обратилась с иском, требуя компенсации морального вреда. По заключению судебно-медицинской экспертизы выявлены дефекты оказанных медицинских услуг, которые не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятного исхода беременности. По итогам проверки, проведенной пензенским минздравом, установлены нарушения действующих норм и правил в сфере здравоохранения в действиях акушера-гинеколога.

Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил иск рожениц, назначив компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования истицы в сумме 35 тыс. рублей.

Сумма компенсации не устроила женщину, и она оспорила решение суда, получив компенсацию в размере 350 тыс. рублей, а штраф был увеличен до 175 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе операции три года назад врачи МБУЗ «Городская клиническая больница №5» допустили перфорацию мочеточника в ходе уретроскопии, которую проводили 29-летней жительнице Челябинска. Из-за некачественно проведенной операции женщина дважды в течение года госпитализировалась в связи с ухудшением состояния здоровья. В результате суд Челябинска обязал больницу выплатить пострадавшей 200 тыс. рублей.