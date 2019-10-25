Петропавловск-Камчатский, , 11:07 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском установили личность водителя, который скрылся с места ДТП, в результате которого сбитый им пешеход умер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МВД Камчатки, возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего водителя грузовика, который двигался задним ходом и сбил 66-летнего пенсионера. По заключению экспертов, пешеход был жив, но водитель не оказал помощь, а передвинул пострадавшего в сторону и уехал. Мужчина скончался до приезда медиков, которых вызвали прохожие.

Выяснилось, что водитель больше 50 раз нарушал ПДД, а также привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Виновнику ДТП со смертельным исходом грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии задержали водителя, который сбил женщину с ребенком в селе Хабаз Зольского района. 30-летняя мать скончалась, ребёнок получил травмы. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.