Самара, , 11:09 — REGNUM Самолет, следовавший рейсом ZF — 5696 авиакомпании AzurAir по маршруту Анталья — Оренбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохих метеоусловий. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В 23 часа 10 минут по самарскому времени командир экипажа самолета принял решение о вынужденной посадке на запасном аэродроме в Самаре из-за плохих метеоусловий в Оренбурге. В 23 часа 30 минут самолет благополучно сел в аэропорту Курумоч.

Отмечается, что вылет воздушного судна отложили на 11 часов 10 минут по самарскому времени.

На борту самолета находилось 215 человек, некоторые из которых решили добраться до Оренбурга на другом виде транспорта.