Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии — очередное происшествие, в котором пострадал ребёнок. В Цивильске с крыши упал подросток. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграмме» глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Халатность всегда приводит к непредсказуемым результатам! Вопиющий случай в Цивильске — мальчик 12 лет упал с крыши. Состояние тяжёлое… Врачи делают всё возможное, чтобы его спасти. Но… возникают вопросы! Как он попал на крышу?! Есть регламент и правила, есть ответственные. Будем проводить проверку. Виновные будут наказаны!» — пишет Михаил Игнатьев.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев сообщил ИА REGNUM, что обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Напомним, в октябре 2019 года в Чебоксарах по подозрению в избиении шестилетней девочки задержан её 33-летний отец. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что с 5 по 14 октября 2019 года злоумышленник систематически наносил побои шестилетней дочери ремнём от дамской сумки.

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В Канашском районе Чувашии обстоятельства гибели младенца, который скончался в больнице от полученных множественных ожогов. Проверяются различные версии происшествия.

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