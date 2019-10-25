Ярославль, , 10:54 — REGNUM Количество участников всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов в Ярославле, обратившихся за медицинской помощью, составило 65 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

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29 из них были госпитализированы. Все заболевшие проживали в гостинице «Святой Георгий». Ранее власти сообщало о 60 заболевших.

Пятеро студентов, как сообщает региональный департамент здравоохранения, уже покинули больницу. Диагноз пока неизвестен. Заболевшие студенты остаются в гостинице, чтобы не контактировать с другими участниками форума.

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