Уфа, , 10:56 — REGNUM Проверку по факту оскорбления пассажирки водителем автобуса и драки в нем проводят полицейские в Уфе. Об этом 25 октября сообщает ufa1.ru.

Инцидент в автобусе, который записали на видео, произошел накануне вечером. На видео видно, как водитель автобуса оскорбляет пассажирку и дерется с молодым человеком в автобусе.

По сообщению СМИ, происшествие произошло из-за требования девушки выдать ей сдачу за проезд.

По словам пострадавшей пассажирки, водитель начал распускать руки, пытался ее ударить и отнять мобильный телефон. За девушку заступился молодой человек, с которым водитель и подрался.

Некоторые издания сообщают, что девушка написала заявление в полицию на водителя маршрутки. По ее словам, на нее и на парня, который ее защищал, также поступило встречное заявление.