Красноярск, , 10:30 — REGNUM Поисково-спасательные работы в Курагинском районе Красноярского края, где 19 октября прорвало дамбу, продолжаются. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 октября в краевом главке МЧС.

По-прежнему неизвестна судьба троих человек.

Продолжатся ли поиски в выходные дни (26−27 октября), решится на межведомственном оперативном совещании 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате разрушения каскада дамб на участке золотодобычи в Курагинском районе Красноярского края погибли 17 человек, более 40 пострадали. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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