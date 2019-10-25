Красноярск, , 10:24 — REGNUM Телефон горячей линии, открытой после прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, завершил свою работу. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 октября в краевом главке МЧС.

Всего с начала работы на горячую линию поступил 761 звонок из разных регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября прорвало дамбу на участке золотодобычи в районе населённого пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Погибли 17 человек, более 40 пострадали. Три человека по состоянию на 25 октября считаются пропавшими без вести, поиски продолжаются.

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