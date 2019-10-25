Новокуйбышевск, Самарская область, , 10:24 — REGNUM Полицейские в Самарской области ищут водителя, который сбил трех пешеходов, в том числе ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло вечером 24 октября в Новокуйбышевске напротив дома 30 по улице Киевская. Водитель, управляя предположительно автомобилем Рено Логан, сбил двух женщин 1953 и 1989 годов рождения и семилетнего мальчика.

Отмечается, что ребенок был одет в одежду со светоотражающими элементами.

Женщину 1953 года рождения госпитализировали, остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские осматривают место происшествия и опрашивают жителей местных домов.

Кроме этого, стражи порядка ведут розыск уехавшего с места ДТП водителя.