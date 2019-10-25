Курган, , 10:20 — REGNUM В Кургане разразился скандал вокруг православной школы во имя Александра Невского, расположенной на улице Котовского. От учреждения по ряду причин, в том числе и финансовых, отвернулись и департамент образования и науки по Курганской области, и епархия, сообщает Накануне.RU.

Родители учеников частной православной школы заявляют, что учебное учреждение на грани закрытия. Уходят учителя из-за мизерной зарплаты в 100 рублей за урок, или 10 тыс. рублей в месяц покидают. Школа финансируется на столько скудно, что родители учащихся выходят в буквальном смысле на паперть, чтобы собрать деньги на её существование.

Ранее епархия выделяла школе 10% от своих доходов, но по причине конфликта директора частного учебного учреждения с бывшим митрополитом Курганским и Белозерским Иосифом, данный источник финансирования иссяк.

На данный момент в этой школе учатся 20 детей, фактически лишь начальные классы. В департаменте образования и науки Курганской области озвучили изданию свою позицию: дети могут учиться в общеобразовательных государственных школах, а православную посещать факультативно по субботам и воскресеньям.

Новый митрополит Курганский и Белозерский Даниил в курсе ситуации в школе и собирается взять её под крыло епархии обратно. Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров пояснил родителям, что из-за религиозного уклона частная православная школа не может быть государственной. Однако деньги учреждению выделяются по числу детей. Получается около 100 тыс. рублей в месяц. Андрей Кочеров заверил родителей, что попробует поменять подход к финансированию православной школы — не по количеству детей, а по количеству классов. Кроме того, департамент попробует решить вопрос с бесплатным питанием детей из малоимущих семей. Но как это грамотно сделать юридически, необходимо подумать, в том числе вместе с правительством региона.