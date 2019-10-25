Рязань, , 10:14 — REGNUM 41-летнего жителя Рязанской области сбили две автомашины на 174-м километре автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе, сообщили 25 октября в пресс-службе регионального УМВД. От полученных травм мужчина скончался на месте.

24 октября примерно в 17:50 водитель автомобиля Pegeout 3008 совершил наезд на мужчину. По предварительной информации, он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. После этого на пострадавшего наехал автомобиль Nissan Terrano.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.