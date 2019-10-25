Уфа, , 10:45 — REGNUM Присяжные заседатели в Уфе вынесли обвинительный вердикт троим мужчинам по уголовному делу о заказном убийстве. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, зимой 2017 года один из обвиняемых согласился убить бизнесмена из Уфы по просьбе знакомого. Для этого он якобы привлек в преступный план еще двух мужчин.

Следователи считают, что он продал им самодельное нарезное огнестрельное оружие и пообещал заплатить 500 тыс. рублей.

Бизнесмена, который заезжал во двор на своем автомобиле, убили ночью в феврале 2018 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 222, ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «з» ч. 2 ст. 105.

Отмечается, что уголовное дело в отношении вероятного заказчика преступления выделено в отдельное производство. Во время судебного заседания трое обвиняемых свою вину не признали. Однако государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства их вины.

По сообщению пресс-службы ведомства, на основании данных доказательств коллегия присяжных пришла к мнению о доказанности виновности подсудимых в совершении преступления.

С учетом вынесенного присяжными вердикта подозреваемым будет назначено наказание.