Найроби, , 09:38 — REGNUM За последние три недели 29 жителей Кении погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение правительства Кении.

По словам официального представителя правительства полковника Кира Огуна, за это время около 11 700 человек были перемещены, а около 10 000 голов скота погибло.

Больше всего пострадали северо-восточные и прибрежные районы страны, отметил он.

В Метеорологическом департаменте Кении предупредили, что проливные дожди продолжатся в ближайшие недели, но подчеркнули, что погодные условия, вероятно, улучшатся к концу декабря.