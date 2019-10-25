Оренбург, , 09:36 — REGNUM Летевшие два самолета из Турции из-за тумана не смогли приземлится в оренбургском аэропорту, сообщает ural56.ru.

Из-за неблагоприятных погодных условий лайнеры были вынуждены сменить площадки для приземления и совершить посадки в Самаре и Уфе.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе международного аэропорта «Оренбург», в ночь на 25 октября местный аэродром из-за тумана не смог принять в целом три самолета. Помимо рейсов из Турции (авиакомпаний «Нордвинд» и «Азур Эйр») на запасной аэродром пришлось лететь воздушному судну АК «Россия», следовавшему из Москвы (Шереметьево). Лайнер совершил посадку в Уфе.

На 11:30 местного времени (09:30 мск) 25 октября ни один из трех самолетов в Оренбург не прилетел, хотя аэропорт с утра работает в штатном режиме.