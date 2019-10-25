Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В Петербурге пожарные в ночь на 25 октября несколько часов тушили огонь на территории автосервиса в Выборгском районе, на улице Парнасная, 2. Сделать это удалось лишь к раннему утру, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Огонь вспыхнул 25 октября около трех часов ночи. В 03:15 на пульт дежурного поступило сообщение о виднеющихся языках пламени в здании автосервиса площадью 200 квадратных метров.

«В 03:35 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен № 1БИС. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: шесть единиц техники и 26 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Локализовать пожар удалось через 20 минут, а в 04:15 его ранг был снижен до первого номера.

«Также сгорели сгораемые части двух автомобилей — один из которых находился в здании автосервиса, второй — припаркованный рядом», — пояснили в пресс-службе.

Полностью пожар был потушен к 05:41 утра.