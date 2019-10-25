Уфа, , 09:35 — REGNUM В Уфе жилые дома временно останутся без воды. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба городского водоканала.

По сообщению пресс-службы предприятия, плановые отключения холодной и горячей воды будут происходить с 28 октября по 3 ноября текущего года.

28 октября в связи с заменой участка водопровода отключат от холодного водоснабжения некоторые дома в Калининском районе города.

29 октября, в связи с заменами задвижек и устранением повреждений сети, холодную и горячую воду отключат в некоторых домах Кировского и Советского района.

30 октября от холодного и горячего водоснабжения будут отключены некоторые дома Орджоникидзевского и Калининского районов города.

31 октября холодную воду отключат в частном секторе Калининский района Уфы.

С полным списком домов, которые будут отключены от водоснабжения, можно ознакомиться на сайте водоканала Уфы.