Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM В Турочакском районе Алтая задержан 32-летний местный житель, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по республике.

Утром 22 октября задержанный распивал спиртные напитки в гостях у 84-летней женщины с её сыном. В какой-то момент последний вышел из дома, оставив гостя наедине с матерью.

«После чего злоумышленник напал на 84-летнюю женщину, нанёс ей кулаками и костылём множественные удары в область головы и рук, причинив последней телесные повреждения различной степени тяжести, несовместимые с жизнью, от которых потерпевшая, не приходя в сознание, скончалась в районной больнице спустя двое суток», — отметили в СКР.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

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