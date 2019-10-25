Урюпинск, Волгоградская область, , 09:24 — REGNUM Грузовой автомобиль с 22 двухсотлитровыми бочками со спиртосодержащей жидкостью задержали полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ на окраине одного из хуторов возле города Урюпинск Волгоградской области. Дома у владельца машины оперативники обнаружили ещё 20 таких же пластиковых бочек, а также канистры и стеклянные бутылки, этикетки, пищевые концентраты и красители. Подозреваемого задержали, сообщили 25 октября в пресс-службе регионального УМВД.

В незаконном обороте спиртосодержащей продукции подозревается житель Урюпинска, владелец грузовика. В ходе обыска в его домовладении обнаружена и изъята крупная партия спиртосодержащей жидкости: 20 пластиковых бочек объёмом 200 литров, 60 стеклянных полулитровых бутылок с этикетками известного товарного знака, 180 пластиковых пятилитровых канистр. Также изъяты 800 пустых пятилитровых канистр, крышки от них, упаковки с красителями и пищевыми концентратами.

Возбуждено уголовное дело. Свою причастность к незаконному обороту спиртосодержащей продукции подозреваемый отрицает.