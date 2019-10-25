Шадринск, Курганская область, , 09:21 — REGNUM Департамент здравоохранения Курганской области заявил об информационной атаке на очередной туберкулёзный диспансер региона. Со страниц некоторых информационных агентств не сходит недостоверная информация о «замерзающих и голодающих» пациентах на сей раз шадринского туберкулёзного диспансера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

На суд СМИ было представлено меню пациентов тубдиспансера в Шадринске. Питание страдающих туберкулёзом шестиразовое. На завтрак — омлет, отварная колбаса, геркулесовая каша; на второй завтрак — масло сливочное, печенье, яблоки, бананы; на обед — суп из овощей, салат из свёклы с яблоком, биточки мясные, макароны, ячневая каша, компот; на полдник — венская сдоба, отвар из шиповника; на ужин — салат из капусты, рыба, овощное рагу, картофельное пюре; второй ужин — кефир и хлеб.

Температурный режим во всех отделениях круглосуточного стационара Шадринского тубдиспансера, где находятся пациенты, соответствует норме и составляет 22−23 0С. Замеры производились сотрудниками территориального отдела управления Роспотребнадзора, зафиксированы, задокументированы.

Дезинфекция всех помещений в отделениях, генеральные и текущие уборки проводятся регулярно, согласно графику. На «обличающих» фотографиях жуткого состояния помещений изображено здание бывшей столовой Шадринского тубдиспансера, которое признано аварийным и в настоящее время не эксплуатируется, отмечают в депздраве Зауралья.

Причиной атаки на туберкулёзные диспансеры Курганской области стало скандальное закрытие на капитальный ремонт Чернавского диспансера, которое широко освещалось в СМИ. Ситуацию с тубдиспансере в посёлке Чернавском в региональном департаменте здравоохранения считают абсурдной, а руководитель ведомства Лариса Кокорина назвала её «срежиссированной» определёнными политическими силами.

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