Самара, , 09:16 — REGNUM В больнице имени Пирогова в Самаре обнаружили фальсифицированное сливочное масло. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, фальсифицированное сливочное масло было обнаружено сотрудниками Россельхознадзора во время мониторинга молочной продукции.

Анализы показали, что в пробах сливочного масла марки «Традиционное» (82,5%), производителем которого является самарское ООО «Раздолье», нарушен кислотно-жировой баланс, то есть в нем присутствуют растительные жиры.

По данному факту было возбуждено административное производство по статье 14.43 КоАП РФ. Предприятию грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Отмечается, что у производителя будет отозвана декларация на производство данного вида сливочного масла.

Кроме этого, сотрудники Роспотребнадзора выявили, что данный производитель при производстве сливочного масла, тратил на один килограмм продукта менее двух килограмм молока. Это при том, что на 1 кг сливочного масла требуется более 20 кг молока.

Отмечается, что в сентябре и октябре текущего года на ООО «Раздолье» поступило 283 927 кг сырого и пастеризованного коровьего молока от Самарских производителей производителей. Однако, предприятием было изготовлено за этот период 150 600 кг сливочного масла.

Кроме этого, у данного производителя отсутствуют сведения о проведении лабораторных исследований молочной продукции.