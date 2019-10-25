Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 09:09 — REGNUM В Ленинск-Кузнецком 39-летняя женщина погибла, упав с балкона.

Как пишет «Ваш город.ru» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошёл 22 октября. Женщина вышла покурить, перила не выдержали её и она упала.

«По предварительным данным, женщина вместе с подругой распивали алкоголь. После застолья она вышла на балкон покурить, облокотилась на перила, не удержалась и упала вниз со второго этажа», — уточняет A42.RU со ссылкой на источник в СУ СК Кузбасса.

СМИ отмечают, что следователи назначили доследственную проверку.