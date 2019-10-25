Хабаровск, , 09:15 — REGNUM Спасатели Хабаровского края занимаются поиском мужчины, который пропал после опрокидывания лодки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поиски проходят в районе посёлка Мачтовый, возле которого два рыбака с лодки ловили рыбу. После опрокидывания лодки мужчины выбрались на разные берега, один ушёл за помощью, другой остался. Когда помощь пришла, оказалось, что второго мужчины уже нет. Его следы вели в лес. Опасения спасателей вызывает тот факт, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а его одежда была мокрой, всё это может повлечь тяжелые последствия при том, что температура воздуха приближалась к нулю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре спасатели обследуют Обь в поисках трёх рыбаков, пропавших накануне. Тела двоих найдены — они утонули.