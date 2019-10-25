Киев, , 08:59 — REGNUM В ночь на 25 октября Киеве на территории рынка «Радосиль» произошёл взрыв, сообщил ресурс «Информатор».

В полиции рассказали, что на территорию рынка зашёл неизвестный и бросил взрывное устройство в проход между торговыми точками. По предварительным данным это была граната. Эксперты нашли её фрагменты на месте взрыва.

В результате взрыва никто не пострадал, в нескольких торговых точках разбиты стёкла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области трое курсантов получили лёгкие ранения при взрыве боеприпаса, найденного ими на территории учебного центра.

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