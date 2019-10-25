Тулун, Иркутская область, , 08:51 — REGNUM В Тулунском районе Приангарья третий день продолжается тушение пожара на мусорном полигоне. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по области, возгорание началось днём 23 октября в районе 7 километра Гадалейского тракта.

К моменту прибытия пожарных горел бытовой и строительный мусор, а также отходы лесопилок на площади 3 гектара. Для ликвидации огня были привлечены две водовозки и один бульдозер «для создания противопожарного разрыва шириной 10−15 метров».

«Возникли проблемы с созданием противопожарного разрыва, поскольку залежи мусора — более 20 метров глубиной», — сообщил начальник Тулунского пожарно-спасательного гарнизона Александр Филиппович.

Пожарные намерены применить тактику тушения путём изоляции — на горящие участки будет отсыпан грунт для прекращения к огню доступа кислорода. К работам привлечена дополнительная техника.

Напомним, минувшим летом Тулун стал одной из главных жертв двух наводнений. Как сообщало ИА REGNUM, всего по региону было затоплено более десяти тысяч жилых домов, пострадали десятки тысяч человек.

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