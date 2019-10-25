Уфа, , 08:50 — REGNUM В Башкирии полицейские задержали водителя, который при помощи специальной пленки менял буквы на государственном номере своего автомобиля. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники службы безопасности аэропорта Уфы заметили, что мужчина не раз заезжал на автомобиле «Toyota Camry» на их территорию с разными государственными номерами.

Оказалось, что 31-летний мужчина менял первую букву госномера и въезжал на терминал. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что регистрационные номера на автомобиле не соответствуют базе данных и свидетельству о регистрации автомобиля.

По данному факту в отношении жителя Уфы был составлен административный протокол по ч.2 ст.12.2 КоАП. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере пяти тысяч рублей.