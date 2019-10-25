Благовещенск, , 08:44 — REGNUM На строительстве космодрома «Восточный» в Приамурье начальник управления механизации занимался воровством уложенной для бетонирования арматуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Рогозин распорядился увеличить темпы строительства космодрома «Восточный»

Геннадий Зонов организовал демонтаж и вывоз со строительной площадки вверенных ему металлоконструкций и арматуры, принадлежащих ООО «УМС», чтобы продать их как металлолом. Помощь ему оказывали рабочие, не знающие о преступных намерениях начальника. В результате с июня 2018 по апрель 2019 года Зонову удалось срезать и продать арматуры на 43 млн рублей.

Решением Свободненского городского суда он приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд взыскал с него весь причинённый ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал ускорить темпы строительства космодрома «Восточный» после выявления отставания в графике строительства.