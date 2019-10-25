Магадан, Магаданская область, , 08:34 — REGNUM По данным синоптиков большую часть дальневосточных регионов в предстоящие выходные дни ждёт резкое похолодание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации гидрометцентра, на территорию Дальнего Востока с Китая идёт циклон, который принесёт дождь, снег, грозы и сильный ветер.

Тёплый октябрь в Приморье, в Хабаровском крае уже на следующей неделе сменится похолоданиями — усилится ветер и осадки. Ожидается понижение температур до минусовых.

Как сообщало ИА REGNUM, на Приморье идёт активный циклон, с дождями, снегом и ветром.