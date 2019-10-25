Одесса, Украина, , 08:29 — REGNUM Три курсанта Военной академии Одессы получили осколочные ранения в результате взрыва боеприпаса, найденного на территории учебного центра, сообщил 24 октября местный ресурс «Думская».

"Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении вооруженных сил Украины. Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался», — рассказал начальник академии генерал-майор Олег Гуляк.

По данным журналистов, пострадавшие нашли гранатомётный выстрел американского производства, который мог остаться после каких-то учений.

Курсанты получили лёгкие ранения и с 28 октября должны продолжить обучение.

Государственное бюро расследований и военная прокуратура проводят проверку по факту взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в результате взрыва скончались два человека. Один из них был участником гражданской войны в Донбассе, а второй охранником. По данным СМИ, незадолго до гибели они вертели в руках гранату.

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