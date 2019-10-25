Одесса, Украина, 25 октября 2019, 08:29 — REGNUM Три курсанта Военной академии Одессы получили осколочные ранения в результате взрыва боеприпаса, найденного на территории учебного центра, сообщил 24 октября местный ресурс «Думская».
По данным журналистов, пострадавшие нашли гранатомётный выстрел американского производства, который мог остаться после каких-то учений.
Курсанты получили лёгкие ранения и с 28 октября должны продолжить обучение.
Государственное бюро расследований и военная прокуратура проводят проверку по факту взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в результате взрыва скончались два человека. Один из них был участником гражданской войны в Донбассе, а второй охранником. По данным СМИ, незадолго до гибели они вертели в руках гранату.
Читайте также: В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты