Уфа, 25 октября 2019, 08:24 — REGNUM Пешеход, которого сбил микроавтобус на 1486 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск, погиб на месте происшествия. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла рано утром в Уфимском районе.
«Mercedes Sprinter», за рулем которого сидел 34-летний житель Челябинской области, предположительно совершая обгон, наехал на 44-летнего жителя Салаватского района. Пешеход скончался на месте.
По словам водителя, мужчина шёл в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.