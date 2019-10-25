Улан-Удэ, 25 октября 2019, 08:20 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ выясняют обстоятельства смертельного ДТП на пешеходном переходе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, утром 25 октября грузовик наехал на женщину.
От полученных травм она скончалась. Автомобилем управлял 64-летний водитель.
«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливается личность погибшей, а также причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в МВД.
Очевидцы сообщают, что погибшая, по всей видимости, выгуливала собаку, которая выжила и осталась ждать свою хозяйку. Как сообщает телеканал «Ариг Ус», позже её забрал сын погибшей.
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