Тобольск, Тюменская область, , 08:12 — REGNUM В тюменском Тобольске установлены личности двух подростков, обстрелявших утром 24 октября пассажирский автобус из пневматического пистолета. В отношении их родителей составлен административный протокол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Два рейсовых автобуса были обстреляны с интервалом в 25 минут. Хулиганы заведомо целились по окнам. В стрельбе замечены два школьника 2004 года рождения. Подростки поясняют, что стрельбу по окнам транспорта они устроили ради развлечения.

В отношении родителей юных хулиганов составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Отмечается, что в дежурной части полиции Тобольска зарегистрировано шесть фактов повреждения автобусов. Сейчас устанавливается причастность пойманных школьников к аналогичным правонарушениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени пойман 12-летний хулиган, который 15 октября закидал камнями несколько автобусов.

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