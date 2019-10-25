Биробиджан, , 08:06 — REGNUM Отопительный сезон в Еврейской автономной области оказался под угрозой срыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации областной прокуратуры, к началу отопительного сезона необходимый объём угля для теплогенерирующих установок в Бирском и Кульдурском городских поселениях, согласно утвержденному графику, сформирован не был, контракты на поставку твёрдого топлива не заключены.

«В этой связи, прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями о понуждении ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» и администрации Бирского и Кульдурского городских поселений обеспечить накопление угля на весь период потребности в отопительном сезоне 2019−2020 гг.», — рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объёме. На ответчиков возложена обязанность по обеспечению котельных Бирского и Кульдурского городских поселений неснижаемым нормативным запасом угля в течение всего отопительного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, на котельных ЕАО выявлено 219 нарушений противопожарного законодательства.