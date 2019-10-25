Веллингтон, , 07:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 112 километрах на северо-востоке от новозеландского острова Рауль. Глубина залегания очага составила 81,8 километра. Информации о разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 9,8 километра. В район происшествия направили специалистов для оценки ущерба.

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