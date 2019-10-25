Хабаровск, , 07:13 — REGNUM Командир вертолёта Ми-8Т в Хабаровске приговорён к двум годам колонии-поселения за гибель пяти человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Осужденный вину не признал.

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Командира воздушного судна осудили за авиационную катастрофу, повлекшую гибель пяти человек, которая произошла 15 августа 2015 года. Тогда, выполняя полёт по маршруту Хабаровск — посадочная площадка имени Полины Осипенко — бухта Онгачан и имея на борту помимо трёх членов экипажа ещё 13 пассажиров и груз, командир принял решение лететь в туман до места назначения.

«При плохой видимости он продолжил полёт, не выдержал безопасную высоту и скорость, что привело к авиационному происшествию, повлекшему падение вертолёта, его разрушение и затопление в Охотском море», — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофа произошла в 3−3,3 км от места посадки вертолёта в достаточно сложном с точки зрения навигации и метеорологии месте — вблизи горы и мыса Онгачан. Вертолёт затонул, ущерб авиакомпании «ЮТэйр» — 51 млн рублей.